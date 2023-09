(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo Canada, Repubblica Ceca, Serbia e Olanda, la quintata per ledi Malaga è l', 28 volte vincitrice della Coppa Davis. I canguri hanno superato per 3 - 0 lasenza ...

Ma per ottenere la matematica qualificazione all'è servita anche la vittoria in doppio, sancita da Mattheew Ebden e Max Purcell su Marc - Andrea Huesler e Dominic Stricker: 62 64 lo score ...... vince la zona europea battendo la Svezia, elimina gli Stati Uniti in finale, ma perde il Challenge Round in. Stavolta la sfida si gioca a Melbourne, ma il risultato è lo stesso: 5 - 0 per ...... e spasima per replicarlo Il sistema a carriere separate, nelle sue varie possibili articolazioni, vige in Spagna, Germania, Svezia, Portogallo, Inghilterra, Stati Uniti,, Canada, Nuova ...Situazione nel girone ora con Francia ein testa con 1 vittoria e 1 sconfitta e Gran ... Continua la grande Coppa Davis della Repubblica Ceca , che3 - 0 la Corea del Sud . Dopo la ...

L'Australia batte la Svizzera 3-0 e si qualifica per le Finals SuperTennis

Coppa Davis: Gran Bretagna batte Australia, Spagna e Croazia ko Agenzia ANSA

Dopo Canada, Repubblica Ceca, Serbia e Olanda, la quinta qualificata per le Finals di Malaga è l'Australia, 28 volte vincitrice della Coppa Davis.Finale con polemica tra Griekspoor e Tiafoe, punito per proteste sul match point. Cechi a punteggio pieno, ma per la qualificazione dovranno attendere la sfida tra Serbia e Spagna ...Ebden e Purcell vincono il doppio decisivo dopo che Mannarino e de Minaur avevano portato la sfida in parità ...