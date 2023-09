L’app che può salvarti la vita | “Where Are You?” Ma solo in alcune regioni

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 16 settembre 2023) Sviluppata da AREU, l’Agenzia Regionale dell’Emergenza Urgenza della Lombardia, “112ARE?” è un’applicazione telefonica che permette di inviare automaticamente alle centrali pubbliche del Numero Unico dell’Emergenza 112 la localizzazione puntuale della chiamata.infatti, rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati, e invia immediatamente il punto di intervento al servizio d’emergenza nel tempo più veloce possibile. Essere individuati è fondamentale per inviare i soccorsi più rapidamente e con più precisione.licazione, disponibile per Android e per iOS, non è però ancora disponibile per tutte leitaliane; attualmente il servizio è attivo per Lombardia, Lazio, Liguria, Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Trento e di Bolzano, Sicilia, Piemonte, Valle d’Aosta, ...