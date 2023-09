Lampedusa | proteste in piazza Il vicesindaco | «Vogliono creare una tendopoli» E la Germania riattiva l’accoglienza

(Di sabato 16 settembre 2023) Asi è diffusa la notizia che nell’ex base militare Loran verrà creata una, e che sul traghetto di linea che arriverà fra poco al porto ci sono mezzi e attrezzature dell’Esercito. E la rabbia di alcuni isolani è presto montata: un centinaio di loro, capitanati dal vice sindaco Attilio Lucia (Lega), sono scesi a protestare, bloccando via Vittorio Emanuele, all’incrocio con via Ariosto. Al grido di: «Adesso basta, adesso basta, adesso basta!». Ma anche: «non può più sopportare tutto questo, non ce la possiamo fare». E ancora: «è nostra e non del governo o dell’Unione europea». Interrotto il traffico verso il municipio, con diverse auto incolonnate e anche un’autogrù. «Ini sono stanchi» «Da oggidice basta – ha urlato il ...

Da oggidice basta – ha urlato il vice sindaco, che indossa la fascia tricolore, Attilio Lucia (Lega) – . I lampedusani sono stanchi, da oggi basta. Basta! Questa non è accoglienza,...Il sindaco (in questo momento a New York, ndr) è da 9 mesi che lo chiede e ripete,deve essere bypassata. Questo è un governo fallimentare'.

Nasce sulla barca dei migranti e muore poco dopo. Ipotesi tendopoli a Lampedusa, proteste RaiNews

(Agenzia Vista) Roma, 16 settembre 2023 "Abbiamo deciso con la popolazione di fare una protesta pacifica in modo tale che passasse un messaggio a Lampedusa, che i lampedusani sono stanchi, dopo trent' ...Intanto sull’isola è in corso una protesta cittadina esplosa quando si è diffusa la ... Secondo fonti di stampa tedesche, Berlino prevede di riattivare l'accoglienza per i migranti di Lampedusa, ...Proseguono gli arrivi di migranti a Lampedusa, mentre la Prefettura di Agrigento coordina i trasferimenti: nell'hotspot ci sono, al momento, circa 2.500 ospiti. Sull'isola tra oggi e domani, 17 settem ...