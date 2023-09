Lampedusa | proteste dei residenti contro la tendopoli

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 16 settembre 2023) Roma, 16 sett – Ascoppia la rabbia dei. Più di un centinaio di persone è scesa in piazzal’ipotesi di una nuovasull’isola per accogliere altri migranti. La protesta degli isolani La notizia che stesse arrivando sull’isola il materiale per creare unapresso l’ex base militare Loran è stata la proverbiale goccia che ha fatto traboccare il vaso e scatenato le ire deini. Decisamente troppo, dopo giorni di nuovi arrivi di barconi e un sistema di accoglienza oramai al collasso. Archiviate le immagini patinate e festose con le quali giornali come La Repubblica hanno tentato di passare una mano di spugna sul caos di questi giorni, ecco il brusco risveglio. I cittadini sono scesi in piazzala possibilità ...