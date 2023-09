Lampedusa; proteste dei cittadini contro la tendopoli per i migranti

(Di sabato 16 settembre 2023) Momenti di forte tensione e caos stamane ae non solo nell'hotspot dove decine dihanno provato a forzare il blocco delle forze dell'ordine presenti ma in città dove è stata organizzata una manifestazione da alcune centinaia diper protestarel'ipotesi di costruzione di una. La gente, esasperata da mesi e mesi di sbarchi ininterrotti, ha bloccato le principali strade dell'isola. «Non ce la facciamo più» ha detto il vicesindaco. Il Viminale però ha fatto sapere che lain realtà dovrebbe essere costruita per le forze dell'ordine e non per i

Nuovesull'isola Sabato mattina, fonti europee riferiscono che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen si recherà acon la premier Giorgia Meloni 'questo weekend'. ...Il sindaco (in questo momento a New York, ndr) è da 9 mesi che lo chiede e ripete,deve essere bypassata. Questo è un governo fallimentare". .... posto in una bara bianca - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshow Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Ipotesi tendopoli adei residenti Ultimo Aggiornamento Fotogallery - ...Il video della protesta Ascoppia la protesta: "No alla tendopoli". Bloccato il camion della Croce Rossa La telefonata del vicequestore, la telefonata del Questore in vivavoce non ...

Nasce sulla barca dei migranti e muore poco dopo. Ipotesi tendopoli a Lampedusa, proteste RaiNews

(Adnkronos) – L’Esercito sta montando una tendopoli per a Lampedusa e i cittadini protestano davanti al Comune. E’ infatti in corso una protesta, al momento pacifica, di un gruppo di lampedusani che ...Il cadavere di un neonato è stato sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa da una motovedetta della Capitaneria che ha salvato un gruppo di migranti nelle acque antistanti l'isola. Nato sul barchino, du ...Proseguono gli arrivi di migranti a Lampedusa, mentre la Prefettura di Agrigento coordina i trasferimenti: nell'hotspot ci sono, al momento, circa 2.500 ospiti. Sull'isola domani, 17 settembre, sono a ...