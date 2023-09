Lampedusa al collasso | i cittadini dell’isola aprono le porte di casa ai migranti

(Di sabato 16 settembre 2023), ilediai. Schlein: “Quello che accade aè il fallimento del governo” La situazione all’hotspot diresta critica, con i nuovi sbarchi che sembrano non trovare un momento di sosta. La premier Meloni ha invitato la presidente Ue Ursula von der Leyen, che sarà adomani, 17 settembre, e annuncia azioni decise per arginare il fenomeno. Tuttavia, le opposizioni non risparmiano le critiche. La segretaria del PD, Elly Schlein, intervenendo a Otto e mezzo, ha parlato di fallimento della Meloni: “Quello che accade a, il dramma di questi giorni e di questi anni, è la dimostrazione del fallimento delle politiche di ...

La situazione a Lampedusa è letteralmente al collasso. Gli sbarchi non si arrestano e la tensione è sempre più alta. Resta complessa la situazione all'interno dell'hotspot di Lampedusa, dove, secondo i dati della Croce Rossa, sarebbero ospitati circa 2500 persone. Volontari e operatori "stanno continuando incessantemente a garantire beni di prima necessità e prima assistenza". Un carabiniere tiene in braccio una bambina migrante e la tranquillizza in attesa dell'arrivo della madre nell'hotspot di Lampedusa. Un neonato morto è stato sbarcato a Lampedusa. Lampedusa è sottoposta a una forte pressione. Rispetto a quasi 10 mila arrivi in quattro giorni, "Stiamo facendo uno sforzo straordinario, non c'è né caos né perdita di controllo."

Secondo i dati della Croce Rossa sono circa 2500 le persone accolte nella struttura. I volontari stanno facendo l'impossibile per distribuire i pasti e calmare gli animi. Non accenna a migliorare la situazione a Lampedusa per quanto riguarda l'accoglienza e la gestione dei flussi migratori. Anche oggi una tragedia sulla coste dell'isola: il dramma della morte di un neonato. Ancora migliaia di migranti a Lampedusa, dove la situazione è difficile da diversi giorni. Le forze dell'ordine cercano di gestire la situazione.