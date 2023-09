L’altra Brandizzo | la strage fotocopia in Sicilia che finì con l’assoluzione dei vertici di Rfi

Leggi su open.online

(Di sabato 16 settembre 2023) Mentre Rete Ferroviaria Italiana dopo ladichiude i contratti di Sigifer e vuole licenziare Antonio Massa, spunta un precedente dellache è costata la vita a 5 operai. A Butera, in. Il 17 luglio 2014 gli operai Antonio La Porta, Vincenzo Riccobono e Luigi Gaziano muoiono dopo l’investimento del treno regionale 12852. La procura di Gela ricostruisce la vicenda. Che parte da un guasto che necessita dell’interruzione della linea. Sei manutentori vengono inviati e divisi in due squadre a distanza di 8 chilometri. La linea non viene interrotta. Quando arriva il treno la prima squadra riesce a spostarsi.squadra deve sistemare uno sghembo di 8 millimetri. Che però si trova «dopo una curva chiusa con scarsa visibilità». Alle 17,45 un operaio chiama il dirigente ...