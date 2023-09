La Vita in Diretta contro Verissimo | gli ospiti di Matano e Silvia Toffanin

(Di sabato 16 settembre 2023) Per quattro settimane consecutive Lainal sabato sfida. Non si tratta di una collocazione fissa dal momento che il pomeriggio del sabato del primo canale tornerà ad essere nelle mani di Marco Liorni con ItaliaSì dal 14 ottobre prossimo. Il format rimarrà invariato e non si scosterà da quello trasmesso nei giorni feriali. Nello spazio dedicato al tavolo, Albertoospiterà Giulia Salemi, ma anche Anna Pettinelli, Barbara De Rossi e Valeria Marini con la madre Gianni Orrù. L'influencer italo-persiana, fidanzata di Pierpaolo Pretelli fatta fuori da Grande Fratello, sarà una dellefisse de Laine commenterà coni fatti e le storie del momento che saranno protagoniste dei vari appuntamenti. Oltre a ...

... perché il giovane cantante ha messo le proprie fragilità e malinconie nel Sangiovanni dida ... Possiamo anche vederli in azione andando su Paramount Plus, dove la serie scritta,e ...... inizia a lavorare come sceneggiatore per la TV e, in seguito, anche come illustratore per la rivista Il Pioniereda Gianni Rodari . Nel 1957, una giornata storta gli cambierà la. ...... La Volta Buona è stato seguito da spettatori (%) nella prima parte e da spettatori (%) nella seconda; Rai Uno: Il paradiso delle signore ha raccolto spettatori (%); Rai Uno: Lainha ...Pomeriggio 5 affonda mentreinvince 5 volte su 5: Matano non si ...

Giulia Salemi sbarca in Rai, ospite fissa a “La Vita in Diretta” di Alberto Matano: quando in tv SuperGuidaTV

Pomeriggio Cinque cambia impaginazione contro La Vita in Diretta. Ma perchè! DavideMaggio.it

Vita da Carlo 2 segna l'esordio davanti alla macchina da presa ... Possiamo anche vederli in azione andando su Paramount Plus, dove la serie scritta, diretta e interpretata da Carlo Verdone, e ...Sarà molto interessante domani, anche scoprire se il pubblico avrà premiato il programma di Rai 1 oppure se Silvia Toffanin avrà conquistato lo scettro di regina del sabato. Una sfida interessante ...A scrivere 'Nel blu dipinto di blu', forse la canzone italiana più celebre nel mondo, fu proprio il paroliere Migliacci. E' spirato via all'età di 92 anni, circondato dall'affetto dei suoi cari.