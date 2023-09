La vedova di Battisti contro il “ragionier Mogol” | «Vivi del suo ricordo ma Lucio non ti ha mai perdonato”

(Di sabato 16 settembre 2023) «Eccomi qui. Sono passati 25 anni da quandonon è più fra noi. Noto, caro Giulio, che non perdi occasione pubblica per spargere il tuo miele su, dichiarando di averlo amato tanto: io credo che tu abbia ragioni per amarlo molto di più adesso, visto che ancora oggi, dopo un quarto di secolo dalla sua morte, non ti riesce di separare il suo nome dal tuo». I toni delladel grande cantante sono durissimi. Grazia Letizia Veronese scrive al paroliere di, che in questi giorni ha partecipato ai ricordi dell’artista a 25 anni dalla sua morte, una lettera aperta nella quale sirivolgedi, chiamandolo «Giulio Rapetti, imprenditore, in arte ...

... circolano in modo sotterraneo, passibili di sequestro o azioni legali se solo ne venisse tentata la commercializzazione o la trasmissione radio - televisiva: in diverse occasioni la...Lo scrive Grazia Letizia Veronesedi Lucioin una lettera aperta a Mogol "ragionier Giulio Rapetti, imprenditore, in arte Mogol, paroliere". "Noto anche che - aggiunge - , in queste ...Ma 'non fai mai alcun cenno alle innumerevoli cause che hai intentato'Laè amareggiata, anche e soprattutto per un altro motivo: " Dopo sette anni dalla sentenza del 2016, una nuova identica causa, questa appena nata, ma ancora per "perdita di chanche. ...

Singoli molto particolari, un intero album rimasto nel cassetto perché la pronuncia in inglese era improbabile, pezzi bocciati perché troppo "impegnati"... Vi presentiamo alcuni gioielli nascosti ...Lettera aperta della vedova di Lucio Battisti a Mogol. “Eccomi qui. Sono passati 25 anni da quando Lucio Battisti non è più fra noi – scrive Grazia Letizia Veronese Battisti -. Noto, caro Giulio, che ...''Eccomi qui. Sono passati 25 anni da quando Lucio Battisti non è più fra noi.