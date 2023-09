La scomparsa di Fernando Botero | genio artistico e dal lascito duraturo

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 16 settembre 2023) L’arte è una forza vitale che sfida il tempo e la morte, eppure oggi siamo chiamati a commemorare ladi uno dei più grandi artisti del nostro tempo,. il maestro colombiano delle forme arrotondate e ingigantite, noto in tutto il mondo per il suo stile unico, morto all’età di 91 anni verrà seppellito nel cimitero della cittadina in provincia di Lucca, lo stesso dove giace “l’amore della sua vita”, la pittrice greca Sophia Vari. La sua eredità artistica è vasta e impregnata di profondità, dal “Boterismo” alle sue influenti sculture di bronzo, dalle raffigurazioni di vita quotidiana alle affrontate questioni politiche. In questo articolo, esploreremo la vita e le opere di, analizzando il suo contributo all’arte contemporanea e il suo significato. Il Trionfo ...