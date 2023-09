La Salernitana Femminile 1970 blinda la porta | ufficiale Giusy Di Monaco

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Quarto innestoin casa. La truppa capeggiata dal patron Pizzicara, dopo Romano, Galan e Salemme, comunica l’intesa raggiunta conDi. Il nuovo estremo difensore grantata, classe ’96, ha iniziato a giocare con lo Sporting Macerata per passare poi nella Real Maceratese. Poi l’approdo nell‘U.S. Marcianise per finire con lo Spartak, dove ha giocato per stagioni di cui una nel 19-20, alle dipendenze di mister Lanteri. La calcettista, allenate dal preparatore Carlo Sarracino con le compagne di reparto Chiara D’Urso e Francesca Fiorillo, sull’arrivo allaha annunciato: “Fino a qualche mese non avrei mai creduto di poter diventare una giocatrice della. ...