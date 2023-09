La ragazza morta fulminata dal caricatore del cellulare ad Avellino | «Mai tenere fili e dispositivi vicino all’acqua»

(Di sabato 16 settembre 2023) Mariantonietta Cutillo è la 16enne di Montefalcone in provincia dinella vasca da bagno il 2 maggio 2023. Uccisa dal caricabatterie del. Che secondo la procura non era a norma. Per questo cinque persone sono indagate. Si tratta di quattro cinesi e un italiano. Sono importatori e distributori della merce e risponderanno di omicidio colposo. Intanto 500 caricabatterie di fabbricazione cinese sono stati sequestrati su tutto il territorio italiano. I sequestri sono stati effettuati in Toscana e in Lombardia. Secondo la ricostruzione delle indagini la scarica elettrica si è propagata dall’estremità libera del cavo Usb con cui Cutillo stava ricaricando il. Se le componenti del caricabatterie fossero state a norma, lanon sarebbe ...

Se le componenti del caricabatterie fossero state a norma, lanon sarebbe. Il condensatore ceramico a disco Secondo gli inquirenti il condensatore ceramico a disco del caricatore ......russa che muore per una grave forma di ortoressia e scriviamo che "una nota influencer è... Durante le riprese di Fame D'Amore una, Giada, che ricordo sempre con affetto oltre che con ...Incidente mortale in provincia di Napoli. Un moto si è scontrata contro un'auto e unadi 15 anni ènello schianto. Nessuno dei due conducenti aveva la patente e l'auto coinvolta era sotto sequestro. La dinamica dell'incidente di Varcaturo . Nessuno dei due conducenti ...Il governo di Teheran ha sempre sostenuto che la, era in piena salute prima dell'arresto, è"a causa di una malattia", senza peraltro specificare quale. In realtà alcuni testimoni hanno ...

Tragedia a Villa Sofia, ragazza incinta di 28 anni muore in ospedale PalermoToday

Leggi su Sky TG24 l'articolo Un anno dopo l'omicidio di Mahsa Amini, l'Iran tra straordinarie proteste e repressione ...È arrivata in strada prima ancora che in via Quaglia irrompessero le sirene di polizia e ambulanza. E nel giorno del suo compleanno - il 16esimo - come raccontano alcuni residenti ...(QUOTIDIANO NAZIONALE) Se ne è parlato anche su altri media Le prime ricostruzioni effettuate sulla morte della ragazza, sicuramente vittima di una folgorazione avvenuta mentre si trovava nella vasca ...