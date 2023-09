La ‘prima’ della Casertana | i convocati di Cangelosi per il Benevento

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 23 iper la gara d’esordioche domani sera ospiterà ilal “Pinto“. Il tecnicoavrà a disposizione praticamente l’intera rosa, fatta eccezione per l’infortunato Aya. Presenti il sannita Curcio, arrivato in prestito dal Catanzaro, e l’ex Caretta, lo scorso anno al SudTirol. Portieri: Marfella, Trematerra, Venturi Difensori: Anastasio, Cadili, Celiento, Fabbri, Paglino, Sciacca, Soprano. Centrocampisti: Casoli, Damian, Del Prete, Matese, Matese, Proietti, Toscano. Attaccanti: Carretta, Curcio, Galletta, Montalto, Taurino, Tavernelli, Turchetta. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

