La piccola miniera d’oro di Mark Twain sulle regole della buona scrittura

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 settembre 2023) "Il Cacciatore di cervi è solo un delirium tremens letterario". Siamo uomini e donne di mondo, sappiamo come stanno le cose e sapiamo che è inutile, ormai, pretendere questa nettezza di giudizioiana. Nettezza che crepita nel volumetto “Come raccontare una storia e l’arte di mentire” (Mattioli 1885) – nettezza, va chiarito, preceduta da venti pagine di disamina che chiariscono il punto: non si tratta di teppismo, ma di accuratissima analisi. Il fatto è che arrancando tra le mille recensioni euforiche è inevitabile provare sgomento registrando l’impossibilità materiale di brucare anche solo l’un per cento dei numerosi capolavori istantanei che spuntano ogni giorno nei pratoni delle patrie lettere. E’ di un mesetto e mezzo fa la notizia che, in Italia, un libro su tre non vende nemmeno una copia, ma sarebbe interessante un altro tipo di ...