La Piccola Atene piange Botero. Una simbiosi lunga quarant'anni. Dal Guerriero ai celebri affreschi

(Di sabato 16 settembre 2023) L'artista era cittadino onorario dal 2001. La commozione di Mallegni: 'Sarà per sempre uno di noi'. Nell'album dei ricordi la mostra in piazza Duomo, il buen retiro alla Rocca e il lavoro con le ...

L'artista era cittadino onorario dal 2001. La commozione di Mallegni: 'Sarà per sempre uno di noi'. Nell'album dei ricordi la mostra in piazza Duomo, il buen retiro alla Rocca e il lavoro con le ...Lo scultore e pittore colombiano Fernando Botero , che a partire dalla seconda metà degli Anni Sessanta aveva scelto di lavorare nella "" toscana, si è spento all'età di 91 anni nella ...

Lo scultore Fernando Botero, scomparso a 91 anni. sarà sepolto a Pietrasanta, dove aveva vissuto e lavorato a lungo.Fernando Botero, l'artista colombiano che aveva scelto Pietrasanta (Lucca) come seconda patria, aveva espresso il desiderio di essere sepolto nel cimitero della cittadina versiliese anche perché vi è ...«Dopo la Colombia l'Italia era il Paese più importante per mio padre». Anche la moglie dell'artista, Sophia Vari è sepolta a Pietrasanta ...