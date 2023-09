La Meloni a letto con i migranti | vergogna su premier e Giambruno | Guarda

(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo aver preso di mira la sorella Arianna, Natangelo passa direttamente a Giorgia. La questione è sempre quella dei, con gli sbarchi dalla Tunisia che stanno accrescendo l'emergenza. In “casa” il vignettista ha immaginato la presidente del Consiglio sorpresa acon gli immigrati dal compagno Andrea: “Ne sbarcano così tanti che non sappiamo più dove metterceli”. Satira a parte, laha annunciato che il governo intende adottare nell'immediato “misure straordinarie” per far fronte agli sbarchi. “Ho scritto alla presidente von der Leyen - ha aggiunto la- per chiedere di venire con me a Lampedusa per rendersi personalmente conto della gravità della situazione che affrontiamo e per accelerare immediatamente la ...

Fazzolari spegne le polemiche: 'Io non ho queste frasi come un attacco al governo ma come una difesa di Salvini, che sta subendo un processo politico e ingiusto'.

ROMA (ITALPRESS) – "La pressione migratoria che l'Italia sta subendo dall'inizio di quest'anno è insostenibile". Così il premier Giorgia Meloni. Buongiorno. L'arrivo di migliaia di migranti a Lampedusa scuote la politica e mette in difficoltà il governo. La Lega attacca a testa bassa e mette in discussione la gestione dell'emergenza da parte del governo.