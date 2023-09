La lettera di Grazia Letizia Veronese a Mogol | la sua verità su Lucio Battisti

(Di sabato 16 settembre 2023)ha inviato unain cui dice la sua sul suo rapporto con, uno dei più celebri volti della canzone pop italiana. La moglie disi è espressa in modo estremamente duro nei confronti di, accusato di avvantaggiarsi del nome die di aver intentato tre cause contro la famiglia, a dispetto della stima manifestata sui media. Inoltre, sottolinea la signora,non avrebbe mai fatto avere una, quando era malato e ricoverato in ospedale, e su questo puntoha replicato nelle ultime ore. Secondoinoltre, il paroliere ...

Mogol risponde alla lettera aperta di Grazia Letizia Veronese con un'intervista rilasciata a QN , in cui dice di non aver letto, 'ma di essere stato informato sul contenuto'. Precisa anche che 'sulle ... Ti rammento che il vostro 'sodalizio artistico' si era interrotto nel lontano 1980", aveva scritto nella sua lettera Letizia Veronese. Ora Mogol risponde: "Io e Lucio non litigammo, non ci fu ... Lo scrive Letizia Veronese vedova di Lucio Battisti in una lettera aperta a Mogol 'ragionier Giulio Rapetti, imprenditore, in arte Mogol, paroliere'. 'Noto anche che - aggiunge - , in queste occasioni ...

Grazia Letizia Veronese ha inviato una lettera a Mogol in cui dice la sua sul suo rapporto con Lucio Battisti, uno dei più celebri volti della canzone pop italiana. La moglie di Battisti si è espressa ...E proprio “al ragionier Giulio Rapetti” la donna, che vive a Rimini, ha appena indirizzato una lettera aperta molto polemica ... La storia d’amore Grazia Letizia Veronese e Lucio Battisti sono stati ...Tra l’altro, fu un medico a rendere testimonianza della cosa, parlandone con una giornalista”. Mogol risponde alla lettera aperta di Grazia Letizia Veronese con un’intervista rilasciata a QN, in cui ...