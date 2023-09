La Lega vuole l’obbligo di crocifisso in scuole | ospedali | stazioni e carceri | multe fino a 1000 euro

(Di sabato 16 settembre 2023)ritorna a parlare deldi esporre il, non solo nelle, ma praticamente in ogni luogo pubblico. Le nuove richieste del Carroccio arrivano con una proposta di legge, presentata alla Camera, a prima firma della deputata leghista Simona Bordonali. La proposta si propone di rendere obbligatoria l’esposizione del, “in luogo elevato e ben visibile”, non solo nelle aule “delledi ogni ordine e grado” e in quelle delle “università e accademie del sistema pubblico integrato d’istruzione”, ma anche negli uffici pubblici, negli uffici degli enti locali territoriali, nei seggi elettorali, “nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane”. E ancora: negli uffici giudiziari, ...

