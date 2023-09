La Lega ci riprova | crocifisso obbligatorio Multa da mille euro

(Di sabato 16 settembre 2023) Latorna in primo piano riscoprendo uno dei suoi principali cavalli di battaglia: il. Grazie all’intervento della deputata Simona Bordonali, è stato presentato un nuovo progetto di legge alla Camera che propone l’obbligo delin ogni luogo pubblico, dalle scuole ai porti. Chi non si adeguerà potrebbe ricevere unache arriva fino a 1000. Quest’ultima iniziativa leghista non è affatto una novità. A partire dal 2018, varie proposte del genere sono state avanzate ma poi messe da parte tra numerose polemiche. Una precursore in questa direzione è stata la Regione Lombardia. Già nel 2011, sotto la spinta del partito di Matteo Salvini, era riuscita a far approvare una spesa di 2500per crocifissi da esporre negli edifici pubblici regionali. Non ...

Crocifisso obbligatorio nei luoghi pubblici: la Lega ci riprova

