La Juventus mette pressione alle milanesi | 3 gol alla Lazio e attacco ‘atomico’

(Di sabato 16 settembre 2023) Adesso lafa sul serio. E’ iniziata con il botto la 4ª giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la squadra di Massimilianogri e la. I bianconeri volano momentaneamente in testaclassifica del massimo torneo italiano in attesa del super derby tra Inter e Milan. Vlahovic e compagni sono stati protagonisti di un ottimo inizio di stagione, solo la sfida contro il Bologna non è stata all’altezza. In quattro partite i bianconeri hanno collezionato 10 punti frutto di tre vittorie e un pareggio. Lasi ferma ancora dopo la bella vittoria contro il Napoli e la classifica per Sarri inizia a preoccupare (3 punti in 4 partite). La cronaca Laconferma la coppia formata da Vlahovic e Chiesa, a centrocampo Miretti e Locatelli. Gli ospiti rispondono ...

... sposta il pallone e di destro lanell'angolino. Finale di gara senza scossoni, salvo il quarto gol fallito clamorosamente da Weah, latrova certezze e punti e può sorridere, mentre la ...... la Lazio farà visita allain un match fondamentale per entrambe le squadre. I bianconeri ... è un giocatore veramente complicato da fermare; la sua presenzacostantemente in difficoltà ...Sono giorni molto intensi per ladi Max Allegri che ormai è pronta al prossimo impegno di campionato contro la Lazio. Una sfida che non si preannuncia affatto semplice e chein palio dei punti preziosi per la zona ...... tecnico che in passato ha avuto la possibilità di allenare la. Modulo Andrea Pirlo ... In camposempre il cento per cento ed è uno che difficilmente si arrende; tecnico e con una buona ...

Juventus-Lazio 2-0 LIVE: Vlahovic e Chiesa in gol Sky Sport

Diretta Juve-Lazio 3-1: segna ancora Vlahovic LIVE Corriere dello Sport

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 6.5 ... Nel finale la Juve sfiora anche il poker con il neo entrato Weah, che praticamente sulla linea di porta mette alto dopo la bella sponda di Milik.Questa conta, questa è bella e non fa solo classifica. La Juventus batte la Lazio e la schiaccia 7 punti più in giù. Sarri mastica un’altra volta amaro nello stadio che mai l’ha amato. Dusan Vlahovic ...Subito un episodio dubbio in Juventus-Lazio. Al decimo minuto il pallone dopo un contrasto schizza verso la linea laterale e McKennie lo recupera sulla destra. Lo statunitense serve Locatelli che poi ...