La Juve vola in testa alla classifica con un super Vlahovic e Chiesa

Sono giorni molto intensi per la Juventus di Max Allegri che ormai è pronta al prossimo impegno di campionato contro la Lazio. Una sfida che non si preannuncia affatto semplice e che mette in palio ...Nuova beffa per il calciomercato della Juventus: il giocatore ha deciso di andare in Premier League, è vicino al Manchester City. Le società sono ancora impegnate in sede di calciomercato e lavorano ...Nella ripresasu Turicchia e mette in angolo. Qualche licenza di troppo coi piedi. TOFANARI 6. ... Ripresa un po' così e alla fine tira fuori un'altra super capocciata che sgonfia laNG e ...... aumento dopo aumento, è però diventato una bandiera del Psg, strapagato e quindi sempre inaccessibile per tutti quei club che a più riprese han provato a riportarlo in Italia, con la...

Terza vittoria in quattro match: la Juve vola Ticinonline

Vlahovic e Chiesa fanno volare la Juventus contro la Lazio: terza ... Sport Fanpage

Al 64' è Luis Alberto a riaprire la partita con una grandissima giocata. Vlahovic è in giornata di grazia e 3 minuti più tardi chiude i conti. Finisce 3-1. La Juventus vola a 10 punti, la Lazio ferma ...Altro giro, altra trasferta per la Lazio. Maurizio Sarri, dopo il Napoli, affronta ancora il suo passato volando a Torino per sfidare la Juventus, gara valida per la quarta giornata ...Le pagelle di Juventus-Lazio, match valido per la quarta giornata di Serie A e vinto dai bianconeri 3-1: super Vlahovic, Luis Alberto illude ...