La Germania riattiva l’accoglienza per i migranti di Lampedusa | “Adempiamo al nostro obbligo di solidarietà”

(Di sabato 16 settembre 2023) Vista l’emergenza sbarchi a, il governo tedesco vuole continuare ad accogliere volontariamentedall’Italia attraverso il meccanismo diinterrotto di recente. Lo scrive l’agenzia tedesca Dpa segnalando una dichiarazione fatta ieri sera, 15 settembre, in tv dalla ministro dell’Interno federale, Nancy Faeser: le procedure di accoglienza volontaria erano state sospese “perché l’Italia non ha mostrato alcuna volontà di riprendersi persone attraverso la procedura di Dublino”; ma, ha subito aggiunto, “ora, naturalmente, è chiaro cheanche aldi”. Secondo quanto riferisce il quotidiano Die Welt, Faeser ha dichiarato venerdì all’ARD che la procedura di ammissione volontaria era stata sospesa “perché l’Italia ...

Riaperto il canale accoglienza della Germania dei migranti dall'Italia, i tedeschi tornano sulla decisione che ha fatto infuriare la Meloni ...Proseguono gli arrivi di migranti a Lampedusa, mentre la Prefettura di Agrigento coordina i trasferimenti: nell'hotspot ci sono, al momento, circa 2.500 ospiti. Il cadavere di un neonato è stato sbarc ...