La festa per i 10 anni di AirPress nel servizio di SkyTg24 con Crosetto | Valente e Cristoforetti

...concludersi il 16 settembre a San Matteo delle Chiaviche. Il consiglio direttivo del "Lodovico ... la ditta Arti Grafiche Castello e i responsabili delladell'Oratorio di San Matteo delle ...Dopo il pranzo, in programma alle 13, sarà la volta delladel bambino lettore, organizzata in ...informazioni e iscrizioni al torneo di calcio: 392 023.9978 (Laveglia).far pervenire la ...E poi ogni occasione in cui una comunità politica si incontradiscutere eragionare, è sempre unala democrazia.VITERBO - Proseguel'intero weekend ladell'uva a Pianoscarano insieme al Palio delle botti e a tanti altri appuntamenti con la tradizione. Domani, sabato 16 settembre, la giornata si aprirà alle 10 con il ...

L'agrario si fa spazio. Campanelle a festa per l'inaugurazione della nuova palazzina il Resto del Carlino

Francavilla in festa per la "Madonna della Fontana": lo scatto dall'alto BrindisiReport

PORTO TOLLE - Dopo l'apertura di venerdì, con l'ormai classico Galà del Riso, entra nel vivo la tredicesima edizione della festa interamente dedicata a ... Ma non solo: previsti laboratori didattici e ...Sarà perché ai loro live non ci si sente mai soli. Ma questo concerto è proprio una festa, per tutti. “Milano è il nome della mia famiglia” Ci sono ragazzi, Millennials e Gen Z, ma anche tante ...Da Pontedassio a Montegrazie: grande successo per la passeggiata-pellegrinaggio per la Festa della Natività La temperatura caldissima ha fatto soffrire i pellegrini e reso più forte le preghiere. Il ...