La doppia emergenza degli stipendi | troppo bassi rispetto all’estero e troppo divario tra Nord e Sud

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 16 settembre 2023) Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. E lo dicono anche gli ultimi dati. Il vero problema in Italia è quello relativo agli. Spesso “la povertà delle offerte retributive disponibili”, per dirla come il capo dello Stato, è la causa della fuga dei giovani verso l’estero. Altre volte a pesare è anche iltra il Sud e ilItalia, come mostrano i dati dell’Osservatorio Jobpricing. In entrambi i casi, però, è evidente che la veraè quella, spesso non adeguati, per i lavoratori italiani. L’appello di Mattarella sugliMattarella, intervenendo all’assemblea di Confindustria, sembra voler inviare un messaggio proprio agli industriali in tema di salari. “La democrazia si incarna nei mille luoghi di lavoro ...