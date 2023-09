La controffensiva avanza | la flotta russa affonda | forse il ceceno Kadyrov è in coma | la fiducia tra Biden e Zelensky è sempre forte

(Di sabato 16 settembre 2023) Milano. Secondo le Forze armate ucraine, Andriivka, nella regione orientale del Donetsk, è stata liberata. Andriivka è a sud di Bakhmut, le immagini aeree di quel che resta di ques... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Intervenendo a una fiera delle armi a Londra, Sir Tony Radakin ha ribattuto all'idea che ladi Kiev fosse in difficoltà. 'Nel nord stanno trattenendo e respingendo le forze russe e nel ...... o che ieri gli ucraini hanno fornito le prove dell'affondamento di un'altra piccola unita del Cremlino, una motovedetta Ks - 701 "Tuna", risulta evidente che se laa terra procede ...LAA EST Nelle ultime ore, l'esercito ucraino rivendica progressi nellanon solo verso sud - nella regione di Zaporizhzhia - ma anche verso est , nell'area ...Si parla molto dellaterrestre, che in realtà nonse non di pochi metri e con un costo umano drammatico; ma è sul Mar Nero che gli ucraini hanno scatenato nelle ultime settimane ...

Putin provoca: «Se l’Occidente vuole i negoziati, lo dica». Voci sulla salute del ceceno Kadyrov: sarebbe in coma da diversi giorni ...Avanzata di Kiev ad Andriivka, nell'oblast di Donetsk. Secondo lo stato maggiore ucraino un successo parziale, ma rilevante contro le truppe di Mosca ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 15 settembre: procede la controffensiva ucraina, con l’esercito di Kiev che ...