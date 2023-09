La consigliera di San Giorgio del Sannio Accettola aderisce a Noi Di Centro

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLacomunale di SandelAlessiaannuncia l’adesione a Noi di. Di professione farmacista,è stata assessore al Bilancio e alle Politiche sociali al Comune di Sandele presidente del Cda dell’azienda Servizi sociali Ambito B2. Oggi siede, a Sandel, in Consiglio comunale con il gruppo consiliare “Bene Comune”. “L’approdo nel partito guidato da Clemente Mastella – spiega Alessia– è perfettamente in linea e in sintonia con la mia formazione politica che da sempre mi vede impegnata nel campo dei moderati e del cattolicesimo democratico. Il mio percorso continua insieme all’amico Pino ...

... venerdì 15 settembre 2023, alle ore 18.00, presso la Sala Convegni di PalazzoGiorgio a Trani, ... del vicepresidente della Giunta della Regione Puglia Raffaele Piemontese, della...... venerdì 15 settembre 2023, alle ore 18.00, presso la Sala Convegni di PalazzoGiorgio a Trani, ... del vicepresidente della Giunta della Regione Puglia Raffaele Piemontese, della...Una sala gremita e tanta emozione. Si è svolta ieri nella Sala Convegni di PalazzoGiorgio a Trani la cerimonia di conferimento da parte del presidente regionale del CONI Angelo ...la...... che è di casa da queste parti dove è custodito l' affresco raffigurante il martirio di... "Programma ricco e con novità" Presente all'inaugurazione anche ladelegata Erika Borghesi , in ...

Martedì 19 settembre si riunisce il Consiglio comunale - San Donato ... Comune di San Donato Milanese

Consiglio comunale. Il programma dei lavori Comune di Milano

La consigliera comunale di San Giorgio del Sannio Alessia Accettola annuncia l’adesione a Noi di Centro. Di professione farmacista, Accettola è stata assessore al Bilancio e alle Politiche sociali al ...Grande successo a San Giorgio venerdì 15 e sabato 16 settembre per l ... Durante la due giorni, gestita in modo impeccabile dai consiglieri comunali Vittorio Ferrari e Nicola Faenza, i ragazzi della ...“Governare San Lorenzo è facile No. Pensavamo lo fosse No. Ma molti problemi potevano essere risolti Certamente si. Abbiamo fatto di tutto per risolverli Certamente si. Nessun abitante di San Lore ...