La casa di Zelensky finisce in mano ai russi | ecco lo sgarbo all' Ucraina

(Di sabato 16 settembre 2023) Circa 100 proprietà precedentemente nazionalizzate «dagli oligarchi ucraini» saranno presto messe in vendita in Crimea, compreso l'appartamento di Volodymyr. L'annuncio è del capo del parlamento della Crimea, Vladimir Konstantinov: la decisione è stata presa dal Parlamento di Crimea che ha ampliato l'elenco delle proprietà nazionalizzate, che comprendeva i beni di oligarchi e politici ucraini, nonché l'appartamento della famigliaa Livadia. Il denaro ricavato dalla vendita dell'appartamento - da circa 100 metri quadrati - verrà utilizzato per le necessità dell'«operazione speciale». Queste proprietà finite in vendita sono in particolare locali residenziali, tra cui proprio l'appartamento della coppia, strutture sanitarie e resort, locali commerciali e di vendita al dettaglio. Dalla loro vendita si attendono ...

Il presidente ucraino Volodymyrincontrerà giovedì 21 settembre il presidente statunitense Joe Biden allaBianca . Lo hanno riferito fonti all'Afp, precisando la data che non era stata ......Putin sia stata addirittura più presente nei colloqui di Pechino che non in quelli di giugno a... espresse recentemente da uno stretto collaboratore di, secondo il quale il Vaticano non ...Atteso per giovedì 21 settembre l'intervento didavanti agli altri leader di Stato e di ... Ad agosto laBianca ha chiesto al Congresso di approvare un nuovo pacchetto da 24 miliardi di ...ha già rimosso ministri, procuratori, funzionari e commissari regionali, lamentando il ... Intanto il presidente ucraino è atteso per il 21 settembre allaBianca: dovrebbe incontrare anche ...

Circa 100 proprietà precedentemente nazionalizzate «dagli oligarchi ucraini» saranno presto messe in vendita in Crimea, compreso ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie del 16 settembre: nella notte la Russia abbatte 2 droni in regioni confinanti con ...Il capo dello Stato ucraino raggiungerà gli altri leader all'Assemblea generale dell'Onu. E cresce la sua preoccupazione sul fronte meno compatto al Congresso statunitense ...