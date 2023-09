La California fa causa ai giganti del petrolio | da Exxon a Shell | “Hanno volutamente minimizzato i rischi dei combustibili fossili”

(Di sabato 16 settembre 2023) Avrebbero “intenzionalmenteposti dai“, pur sapendo “che i loro prodotti avrebbero potuto portare a un significativo riscaldamento globale“: un vero e proprio inganno nei confronti dell’opinione pubblica, perpetrato fin dagli anni Cinquanta, che avrebbe provocato miliardi di dollari di danni. Con queste motivazioni, lo Stato dellaha citato in giudizio cinque delle maggiori compagnie petrolifere del mondo. Lacivile, di cui ha riferito il New York Times, è stata intentata a San Francisco controMobil,, BP, ConocoPhillips e Chevron, ma è stato citato anche l’American Petroleum Institute. La richiesta dellaè che venga creato un fondo per pagare i danni ...

...l'economia e l'identità della nazione siano andati perduti adell'enfasi sulla sicurezza delle frontiere e sulla politica dell'immigrazione. Nelle zone di confine, da Imperial Beach,,...... Utah enon sono il risultato di un fenomeno naturale, come potrebbe essere un terremoto ... L' innalzamento della temperatura globale è di per sédel restringimento di fiumi e bacini d'...Ma ladelladiventa immediatamente una delle sfide legali più significative che l'industria dei combustibili fossili deve affrontare. Lachiede la creazione di un fondo ......ha affermato che la sicurezza delle armi è emersa come una priorità probabilmente adel modo in cui le comunità sono state toccate dalle sparatorie di massa, in particolare quelle in...

La California fa causa a Google per aver abusato dei dati di localizzazione degli utenti WIRED Italia

La causa della California ai giganti del petrolio: «Hanno mentito sui ... Open

La causa civile è stata intentata a San Francisco contro Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips e Chevron, ma anche l'American Petroleum Institute è stato citato nella causa.Il colosso tecnologico stringerà un accordo da 93 milioni per non aver rispettato la privacy di chi usa le Maps ...Milano, 11 settembre 2023 – Il 29 settembre si celebra la Giornata mondiale del cuore (World Heart Day), campagna mondiale promossa dalla World Heart Federation con l’obiettivo di sensibilizzare e ...