La caduta del governo olandese ha avuto conseguenze sulla crisi abitativa

(Di sabato 16 settembre 2023) A pochi chilometri a sud della città di Eindhoven, nei Paesi Bassi, ha sede un’azienda fondamentale per l’economia mondiale: si chiama Asml ed è l’unica a produrre alcuni macchinari essenziali per la fabbricazione di microchip, che a loro volta permettono la produzione di molti altri dispositivi elettronici. Grazie all’aumento della domanda di microchip, nei prossimi dieci anni Asml assumerà settantamila nuovi dipendenti. Al momento, tuttavia, solo ottomila troverebbero una casa vicina al loro futuro posto di lavoro. Quella di Eindhoven non è l’unica zona dei Paesi Bassi in cui lasi fa sentire: in tutto il Paese mancano circa trecentonovantamila case e il prezzo di quelle che esistono già è aumentato del centotrenta per cento nell’ultimo decennio. Il ministro dell’edilizia pubblica Hugo de Jonge aveva pianificato di costruire ...