La benzina ha sfondato il tetto dei 2 euro pure al self service

(Di sabato 16 settembre 2023) Ritorno dalle vacanze traumatico per le famiglie italiane. All'aumento del costo della vita, complici anche i tassi di interesse che la Bce non ha alcuna intenzione di abbassare, si aggiunge il problema del caro carburante, con lache ritorna a toccare quota 2al litro, molto spesso superandola. È quanto emerge dall'elaborato di «Quotidiano Energia» in merito ai dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del ministero delle imprese e del made in Italy. Il prezzo medio dellain modalitàè 1,99al litro (1,985 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,977 e 2,002al litro. Il prezzo medio praticato del dieselè 1,913al litro (rispetto a 1,902), con le compagnie tra 1,910 e 1,926 ...

... in Liguria e in Basilicata che si trovano i prezzi dellapiù alti che hanno già superato i 2 euro al litro. Anche in Calabria, Sardegna e Valle d'Aosta il carburante ha2 euro al ...servito a 2,127 euro al litro (2,122 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,065 e 2,204 euro/litro (no logo 2,029);. diesel servito a 2,055 euro al litro (contro 2,...... Bolzano si conferma la zona più cara d'Italia, con lache arriva a 2,022 euro al litro e il diesel che balza a 1,961 euro. Sono 7 complessivamente le regioni dove la verde haquota ...Nuovi rialzi dei prezzi dei carburanti. In sei regioni, lain modalità self service haquota 2 euro al litro. Un aumento fuori controllo che vale anche per gli altri carburanti: di questo passo anche il diesel ben presto supererà i due euro. ...

Weekend di settembre segnato dai rincari: quanto costa fare il pieno di benzina e diesel e perché i prezzi dei carburanti continuano a salire ...In un report la Guardia di Finanza ha calcolato l'impatto economico del caro carburanti su una famiglia italiana. Si tratta di una valutazione media. La cifra comprende non solo il costo dei ...