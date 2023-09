La Bce non è il nemico della crescita. Angeloni spiega perché

Leggi su formiche

(Di sabato 16 settembre 2023) Non è come sembra. Si fa presto a dire che la Banca centrale europea è la cattiva di turno, nemica, dopo il decimo rialzo consecutivo dei tassi, solo pochi giorni. Ma non è così, almeno a sentire Ignazio, che l’Eurotower e le sue logiche le conosce bene, visto che oltre ad essere un economista di lungo corso e docente presso il Robert Schuman Center of the European University Institute of Florence, per diversi anni ha fatto parte del Comitato esecutivoBce. La Banca centrale europea ha alzato ancora una volta il costo del denaro, deludendo le speranze del mercato, che si aspettava una pausa di riflessione. Ma è davvero necessario tale accanimento terapeutico, a danno? Mi sembra che questa sia una lettura errata. Il segnale impartito dalla ...