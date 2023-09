La BB14 si presenta ad Astino a sponsor e Istituzioni | “La rinascita anche per il basket”

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 settembre 2023) Bergamo. La Bergamo2014 s’èta a partner,nel suggestivo scenario del Monastero di. Anfitrione della serata Roberto Amaddeo, patron di “Da Mimmo” che ha associato il nome della storica attività di famiglia al sodalizio giallonero finanziandolo con parte del ricavato delle pizze speciali “Schiacciata” e “A spicchi”: “Presentiamo lain questa location specialissima per sottolineare che insieme a Bergamoilsta conoscendo un periodo di: uno sport intenso, emozionante e intelligente, uno dei fattori educativi più importanti per i ragazzi perché permette di credere ai sogni”. “Una serata dedicata ad atleti e staff, ma voglio soffermarmi sul come e sul perché il ...