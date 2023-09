La Bartoccini Fortinfissi Perugia sorride in casa di Vallefoglia 1-3

(Di sabato 16 settembre 2023) Per le Black Angels vittoria in quattro set nel terzo test stagionale. Coach Giovi: “Chiave del match nel nostro muro-difesa e contrattacco” Laottiene un importante successo nella terza amichevole di questa pre-season giocata nel pomeriggio di venerdì 15 settembre. A Montecchio, indella formazione di A1 della Megabox, le ragazze di coach Giovi si sono imposte per 1-3 confermando una crescita graduale che per il momento soddisfa lo staff tecnico perugino. I parziali dei set dicono 22-25, 16-25, 25-15 e 22-25. Combattuti ed equilibrati i primi due, con le Black Angels che hanno mostrato grande temperamento e ottima concentrazione su tutti i fondamentali. Solo un calo intorno a metà del terzo set ha permesso adi riaprire il ...

Per le Balck Angels vittoria in quattro set nel terzo test stagionale. Coach Giovi: "Chiave del match nel nostro muro-difesa e contrattacco"