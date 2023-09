(Di sabato 16 settembre 2023) Il Napoli pareggia contro il Genoa, ma nel finale non passa inosservato ilditskhelia al momento del cambio. Allo stadio Ferraris finisce 2-2 tra Napoli e Genoa, gli azzurri agguantano un pareggio contro i rossoblù in una rimonta importante per l’umore e per una partita che sembrava ormai persa. La squadra dinon molla e sul 2-0 ritrova la spinta giusta pareggiando in meno di dieci minuti. IldiversoSul finale, però, non mancano le polemiche.decide di cambiare e di inserire forze fresche in difesa: all’89esimo Zerbin prende il posto ditskhelia, ma il georgiano non la prende bene e fa undiscutibile. Il...

Ha ritrovato, segnano Di Lorenzo e Osi, arriva Lindstrom. E via col vento. A proposito di ... Italiano si è: "Sempre i soliti errori, adesso basta" , ha dichiarato. In testa il Milan ...... 'Osimhen ha reagione ad uscire. Ci sono tutte cose positive come i 6 punti in ...ha avuto una preparazione con tanti giorni senza allenamenti, non poteva fare tutta la partita anche se ...... queste le parole di Garcia : Osimhen ha ragione ad esserea fine gara perchè potevamo ... Raspadori deve continuare a fornire soluzioni utili a Osimhen , così come per. Le parole di ...... 'Osimhen è uscitoHa ragione. L'obiettivo non era solo vincere: non abbiamo preso gol, ... Qual è il ruolo di Raspadori Come sta'Raspadori può giocare nei tre dietro la punta: può ...

Kvara arrabbiato con Garcia: il gesto è inequivocabile Spazio Napoli

Tuttosport - A Garcia sarà restituito uno Kvara molto arrabbiato: il motivo Tutto Napoli

Khvicha Kvaratskhelia non ha brillato con la maglia della nazionale, come tutta la Georgia. E ora è arrabbiato, scrive Tuttosport ...Kvaratskhelia non sarebbe soddisfatto in quest'ultimo periodo: il georgiano vuole fare la differenza con il Genoa ...L'attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è arrabbiato e determinato a fare la differenza sia con il suo club che con la Nazionale.