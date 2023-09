Kvara a Garcia dopo il cambio | “Ma cosa fai?”  VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 16 settembre 2023)tskhelia controilcontro la Lazio, ancora una volta il tecnico francese toglie Kvichatskhelia durante il forcing finale e inserisce Alessio Zerbin. Il georgiano però si sorprende quando al novantesimo è costretto ad uscire per far posto non a Simeone, non a Lindstrom, ma a Zerbin. L’attaccante del Napoli è stato ripreso dalle telecamere con. un gesto abbastanza chiaro. “Mafai?” rivolgendosi all’allenatore del Napoli che i tifosi vorrebbero già via da Napoli pic.twitter.com/Kgd9hyAW9e — Out Of Context Napoli (@NoContextNapoli) September 16, 2023 Il tecnico però andato è andato personalmente ad abbracciare il georgiano in panchinache si era seduto.tskhelia non molto d’accordo sul ...