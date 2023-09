Khaled el Qaisi | nasce a Roma il comitato per la scarcerazione del 23enne italo-palestinese | “Governo si mobiliti per la sua liberazione”

(Di sabato 16 settembre 2023) A 15 giorni dall’arresto diEl, il giovanefermato dalle autorità israeliane lo scorso 31 agosto mentre rientrava con la moglie e il figlio da una vacanza in Palestina, alla facoltà di Lettere della Sapienza di, si è organizzata un’assemblea pubblica per chiederne l’immediata. L’incontro, molto partecipato tanto da obbligare i presenti a spostarsi in un’aula più grande, è stato anche l’occasione per lanciare il nuovo, fondato in difesa del. “con l’intento di fare pressione sulle autorità italiane in vista di un ritorno in tempi rapidi dello studente – spiega Flavio Albertini Rossi, legale della famiglia – ilvuole ...

Ieri, a Roma, si è tenuta un'assemblea per portare all'attenzione dell'opinione pubblica la situazione dello studente italo palestinese arrestato dalle autorità israeliane senza capi d'accusa ...Ieri all'u ...Nuova udienza in tribunale per il giovane italo-palestinese arrestato il 31 agosto dalla polizia di Israele in Cisgiordania ...