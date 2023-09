Kadyrov è in coma | sta morendo Voci terrificanti dalla galassia di Putin

(Di sabato 16 settembre 2023) Il leader ceceno Ramzansarebbe in condizioni critiche. Lo afferma Andrii Yusov, esponente dei servizi ucraini d'intelligence militare. "Possiamo confermare che (, ndr) ha avuto un aggravamento ed è in condizioni critiche da alcuni giorni" ha detto Yusov a Ukrinform, dopo che sui media era circolata la notizia che il signore della guerra ceceno, 46 anni, sia in. Sostenitore del presidente russo Vladimirha partecipato attivamente all'invasione dell'Ucraina svolgendo un ruolo fondamentale nell'assedio e nella presa di Mariupol, nella battaglia campale contro gli uomini del Battaglione Azov asserragliati nelle acciaierie Azovstal. Pochi giorni fa diverse fonti di informazione internazionale, compresa la tedesca Bild, riferiva di un tentativo di avvelenamento subito ...

Intanto prosegue il tour russo di Kim Jong Un. Il leader nordcoreano è giunto a Vladivostok, dove è stato accolto dal ministro della Difesa Sergei Shoigu che gli ha mostrato tre aerei strategici e i ...