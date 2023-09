JVC partecipa a Sintonie Audio Video Expo con i proiettori DLA-NZ7 e RS2100

Leggi su tuttotek

(Di sabato 16 settembre 2023) JVC pronta all’evento Sintoniecon iDLA-NZ7 e. Dal 15 settembre, JVC annuncia un riposizionamento di prezzo deiNZ7 ede una lampada in omaggio per i modelli NP5 ed RS1100 La Sintonieè un evento italiano dedicato all’Alta Fedeltà nell’e nel; questo si terrà al Palacongressi di Rimini dal 15 al 17 settembre. Lì avremo l’opportunità di scoprire e valutare le prestazioni deiJVC DLA-NZ7 (e del modellodestinato al settore professionale). Questisaranno in esposizione in una sala appositamente attrezzata con uno schermo ALR ...