Juventus | Vlahovic | «Siamo più arrabbiati | faremo di tutto per la Champions»

(Di sabato 16 settembre 2023) Dusan, attaccante della, ha così parlato dopo la vittoria dei bianconeri allo Stadium con la Lazio Dusanha così parlato a Dazn dopo Juve-Lazio. GRANDE VITTORIA – «Secondo me poteva andare meglio se non prendevamo gol, ma questa vittoria dà morale. Abbiamo lavorato per questo, la prima partita dopo la sosta non si sa mai come può andare mastati cattivi, solidi e compatti. Complimenti alla Lazio ma abbiamo meritato di vincere». COSA E’ CAMBIATO – «E’ stato un anno difficile sotto tutti i punti di vista, non avevamo comunque fatto male. Questa volta in questa stagione ci sentiamo piùe ci sono alcuni conti in sospeso. Solo così posfare grandi cose partita dopo partita. Vogliamo entrare tra le prime quattro e ...

Serie A: la 4° giornata di campionato Inter - Milan: la diretta - Proteste sul gol di Mkhitaryan- Lazio: le pagelle , le proteste per il gol diLe partite di oggi: Genoa - Napoli ...Nel primo tempo lava in gol con il tandem dattacco- Chiesa che Allegri sembra aver scelto per questa stagione. Il vantaggio dopo 10, quando Locatelli da destra mette una palla ...Via libera, il club inglese si fionda sul centrocampista dei rivali: ora può abbassare le pretese per ... Federico Chiesa e DusanHa pensato in questi giorni "meno male che non è arrivata un'offerta per" " No non ho pensato a niente,è sempre stato un giocatore della. Il mercato è stato diverso, ...

Vlahovic nella storia Juve con la doppietta a Sarri: il dato Tuttosport

Una Juventus cinica batte 3-1 una Lazio distratta in fase difensiva. Doppietta per Vlahovic, MVP della partita.Dusan Vlahovic è sempre più decisivo in questo inizio di stagione con la Juventus: l'attaccante raggiunge un nuovo primato ...La Lazio esce sconfitta dall'Allianz Stadium per mano della Juventus che si è imposta per 3-1 con la doppietta di Vlahovic e la rete di Chiesa. Questo il commento di Riccardo Cucchi ...