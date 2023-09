Juventus | Ronaldo come Bonucci | anche Cr7 fa causa alla Signora

(Di sabato 16 settembre 2023)racconta La Gazzetta dello Sport, dopo aver richiesto la documentazioneProcura di Torino, Cr7 ha scelto di far valere i suoi diritti in tribunale. Dybala ha trovato accordo con la Juve ...

A lui si è unito anche Cristiano. Il portoghese ha deciso di intraprendere azioni legali per ottenere i 19,9 milioni netti che lagli deve ancora per gli stipendi differiti durante ...Caso stipendi, Cristianofa causa Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , Cristiano, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso così di agire ...(Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) Cristianofa causa alla Juve. Ricordate la questione stipendi -Quella per cui la Juve è stata condannata in sede sportiva e ora è attesa ......lada parte di un ex calciatore bianconero. Nella settimana in cui è scoppiato il caso Bonucci (LEGGI QUI) , si concretizza la questione legata agli stipendi arretrati. Cristiano...

Juve, una grana tira l'altra: anche Ronaldo fa causa ai bianconeri - Sportmediaset Sport Mediaset

Gds – Ronaldo va per vie legali e fa causa alla Juventus: ecco il motivo fcinter1908

All’argentino spettano 3 milioni di euro per gli stipendi arretrati La separazione tra Paulo Dybala e la Juventus è stata complicata, con questioni finanziarie che hanno causato tensioni tra il giocat ...CR7, dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, ha deciso così di agire per vie legali: i dettagli dalla Rosea ...Come racconta Gazzetta, Ronaldo vuole i 19,9 milioni netti che deve ancora ricevere dalla Juventus per gli emolumenti dilazionati in epoca Covid (le due famose.