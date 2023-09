Juventus-Lazio | le formazioni ufficiali | c’è Kamada dal 1?

(Di sabato 16 settembre 2023) La quarta giornata di Serie A si apre subito con il big match, primo di una giornata ricca di scontri interessanti,. La Vecchia Signora spera di trovare il primo successo casalingo dopo il pareggio della seconda giornata contro il Bologna. I biancocelesti invece, vogliono dare seguito all’ottima prova di Napoli, cercando un altro acuto in un big match. Ecco ledi. I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri, che potrebbero essere in testa alla classifica in serata in caso di successo sullae di pareggio nel derby di Milano, si affidano al solito 3-5-2. Rispetto all’ultima prova pre-sosta, l’11 titolare vede il rientro di Szczesny tra i pali. A centrocampo Miretti al posto di Fagioli. Per il resto confermati ...

... così il dirigente dellaCristiano Giuntoli sul caso di doping legato a Paul Pogba ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la. E su Bonucci: "Non mi piace parlare al di fuori ...Nicolò Rovella, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match di campionato contro la Juve Nicolò Rovella, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match di campionato contro la Juve. PAROLE - "Sicuramente è una partita importante, più per noi che per loro. Ci siamo ...TORINO - Sono bastati 10' nel match contro laa Dusan Vlahovic per tornare a timbrare il cartellino con la maglia dela. Assist di Locatelli e girata da vero bomber per il serbo che batte sul primo palo Provedel regalando il ...La Serie A riparte con il botto. Dopo la pausa per le nazionali, la sfida tradà il via alla quarta giornata di campionato. Sarri , l'ultimo allenatore bianconero a vincere uno scudetto, torna allo Stadium per dare continuità alla vittoria di Napoli. Allegri ...

LIVE Juve-Lazio 2-0: Vlahovic e Miretti cercano il tris bianconero La Gazzetta dello Sport

Voti e tabellino a fine primo tempo della sfida valevole per la quarta giornata, tra la Juventus di Allegri e la Lazio di Sarri.Campionato di Serie A - Quarta giornata Sabaro 16 settembre, ore 15.00 Torino, Allianz Stadium JUVENTUS - LAZIO 2-0 (10' Vlahovic, 26' Chiesa) FORMAZIONI UFFICIALI ...La Juventus è in vantaggio 2-0 contro la Lazio all’Allianz Stadium alla fine del primo tempo. Un buon primo tempo per i bianconeri mentre i biancocelesti hanno lasciato a desiderare sotto porta. La ga ...