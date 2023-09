Juventus-Lazio | diretta LIVE 2-0 | raddoppio di Chiesa

(Di sabato 16 settembre 2023) Benvenuti allatestuale di, partita valida per il 4º turno della Serie A 2023/24. La gara è visibile in TV su Zona DAZN di Sky e in streaming su DAZN, con calcio d’inizio alle 15:00. Il campionato dellaè cominciato in modo abbastanza positivo, soprattutto per quanto riguarda il gioco espresso dalla compagine bianconera. Nonostante i problemi societari legati agli ultimi scandali giudiziari del club (non ultimo quello relativo alla vicenda Pogba), la squadra di Max Allegri ha vinto 2 delle 3 partite disputate finora, contro Udinese (0-3) ed Empoli (0-2). In casa, invece, i piemontesi hanno pareggiato con il Bologna (1-1) solo nel finale di gara, dopo che ai felsinei non era stato concesso un netto rigore a favore. La, dal canto suo, ha avuto ...

... così il dirigente dellaCristiano Giuntoli sul caso di doping legato a Paul Pogba ai microfoni di Dazn prima della sfida contro la. E su Bonucci: "Non mi piace parlare al di fuori ...Nicolò Rovella, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match di campionato contro la Juve Nicolò Rovella, centrocampista della, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del match di campionato contro la Juve. PAROLE - "Sicuramente è una partita importante, più per noi che per loro. Ci siamo ...TORINO - Sono bastati 10' nel match contro laa Dusan Vlahovic per tornare a timbrare il cartellino con la maglia dela. Assist di Locatelli e girata da vero bomber per il serbo che batte sul primo palo Provedel regalando il ...La Serie A riparte con il botto. Dopo la pausa per le nazionali, la sfida tradà il via alla quarta giornata di campionato. Sarri , l'ultimo allenatore bianconero a vincere uno scudetto, torna allo Stadium per dare continuità alla vittoria di Napoli. Allegri ...

LIVE Juve-Lazio 2-0: Vlahovic e Miretti cercano il tris bianconero La Gazzetta dello Sport

Juventus-Lazio 2-0 LIVE: Vlahovic e Chiesa in gol Sky Sport

Voti e tabellino a fine primo tempo della sfida valevole per la quarta giornata, tra la Juventus di Allegri e la Lazio di Sarri.Campionato di Serie A - Quarta giornata Sabaro 16 settembre, ore 15.00 Torino, Allianz Stadium JUVENTUS - LAZIO 2-0 (10' Vlahovic, 26' Chiesa) FORMAZIONI UFFICIALI ...La Juventus è in vantaggio 2-0 contro la Lazio all’Allianz Stadium alla fine del primo tempo. Un buon primo tempo per i bianconeri mentre i biancocelesti hanno lasciato a desiderare sotto porta. La ga ...