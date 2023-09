Juventus-Lazio 3-1 | Vlahovic-Chiesa show

(Di sabato 16 settembre 2023) AGI - Reduce dal colpaccio al Maradona contro il Napoli scudettato, lanon riesce a concedersi il bis all'Allianz Stadium contro la. I bianconeri, autori di una prestazione convincente e trascinati da un super, s'impongono 3-1 centrando il terzo successo in quattro gare. Decidono appunto la doppietta del centravanti serbo (quarto centro in campionato) e il sigillo di, mentre ai biancocelesti non basta la fiammata di Luis Alberto. In attesa del derby di Milano, la squadra di Allegri sale al primo posto a 10 punti, mentre gli uomini dell'ex Sarri, costretti al terzo ko, restano fermi a quota 3. Passano dieci minuti dal fischio d'inizio e i bianconeri passano avanti con una bella girata di, che si avvita con il destro su assist di Locatelli pescando l'angolino dove ...

La formazione di Allegri sale a 10 punti, momentaneamente prima in classifica in attesa del derby Inter - Milan. Biancocelesti a quota 3 dopo la terza sconfitta in 4 gare Labatte laper 3 - 1 nel match in calendario come anticipo della quarta giornata del campionato di Serie A 2023 - 2024. I bianconeri si impongono con la doppietta di Vlahovic e il gol di ...All'Allianz Stadium labatte nettamente lae manda un messaggio chiaro al campionato: quest'anno per la corsa al titolo c'è anche la Vecchia Signora . I bianconeri partono bene e passano in vantaggio al ...Ma è stato proprio così Nella quarta giornata di Serie A c'era tanto dietro questo, compreso l'obiettivo a lungo termine che è quello di rientrare tra i primi quattro posti. Alla ...3 - 1Szczesny 6,5: torna dopo due partite ai box, subito reattivo e sempre presente. Gatti 6,5: c'è Zaccagni dalla sua parte, l'osso più duro. Lo limita, senza eccessi. E ...

FINALE Juve-Lazio 3-1: Vlahovic-Chiesa show, tre gol in due e Sarri va al tappeto La Gazzetta dello Sport

Sarri chiedeva ai suoi di confermare quanto visto al Maradona, ma allo Stadium è la Juventus a esultare. La Lazio protesta per un fallo laterale non concesso sul vantaggio di Vlahovic, ma poi si ...Altro ko per la Lazio che esce sconfitta dall'Allianz Stadium dove la Juventus si è imposta per 3-1 con le reti di Vlahovic e Chiesa. Proprio il serbo alla fine della gara ha ...la Juventus si è portata in testa al campionato di Serie A. Nel pomeriggio, gli uomini di Massimiliano Allegri hanno superato all’Allianz Stadium di Torino la Lazio per 3-1. Terza vittoria consecutiva ...