Juventus-Lazio 3-1 le pagelle e il tabellino della partita | super Vlahovic lancia Allegri

Una lezione di calcio a Sarri e il primo posto in solitaria dopo 1141 giorni. Lasi regala un pomeriggio da sogno, battendo nettamente lae dando la risposta più forte sul campo dopo una settimana condizionata dai casi Bonucci e Pogba. In attesa del derby di Milano, ...Labatte la3 - 1 con una doppietta di Vlahovic I GOL3,1 al 67'. Dusan Vlahovic () un tiro di destro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra. Assist di Weston McKennie.2,1 al 64'. Luis ...Ladi Maurizio Sarri, sembrava essere uscita dal tunnel dopo la brillante vittoria contro il Napoli al Maradona ma lane frena la rincorsa battendo nettamente i bianco celesti. Doppietta ...Roma 27/08/2023 - campionato di calcio serie A /- Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri Dopo la sconfitta contro la, laha deciso di optare per il silenzio stampa.

FINALE Juve-Lazio 3-1: Vlahovic-Chiesa show, tre gol in due e Sarri va al tappeto La Gazzetta dello Sport

Juve-Lazio, le pagelle di CM: Vlahovic ai massimi livelli, Chiesa segna ancora, Immobile non pervenuto Calciomercato.com

In attesa del derby tra Inter e Milan, la Juventus festeggia i tre punti contro la Lazio e si gode la testa della classifica. La squadra di Allegri recita bene il copione: attacca subito riuscendo a ...Angoli: 9-7 per la Lazio. Recupero: 2' e 6'. Ammoniti: Miretti, Bremer, Gatti, Cambiaso, Vlahovic, Pellegrini per comportamento non regolamentare. Spettatori: 40.562 (incasso non comunicato). 2 di 12 ...TORINO - Dopo la sosta riparte alla grande la Juventus che allo Stadium stende la lazio con un netto 3-1. Gara vinta e primato in classifica per gli uomini di Massimiliano Allegri capaci di calare il ...