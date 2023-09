Juventus-Lazio 3-1 | Allegri | “Abbiamo concesso poco | nostro obiettivo è quarto posto”

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) Massimilianoha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita di3-1, match valido per la quarta giornata della Serie A 2023/2024. Ottima uscita dalla sosta per i bianconeri, che vincono un importante scontro diretto e proseguono la marcia in alta classifica: “E’ stata una bella giornata,giocato una partita molto buona sia per carattere che a livello tecnico, anche per merito dei tifosi – spiega– Anche quando ci siamo dovuti abbassare lofatto in maniera compatta.o niente.” La partenza molto buona della Vecchia Signora non illude però il tecnico: “Ilrimane entrare tra le prime quattro, in questo momento ...