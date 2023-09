Juventus | Cristiano Ronaldo agisce per vie legali | vuole i 19 | 9 milioni congelati durante il Covid

(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino,ha deciso di agire per viecontro laper recuperare quelle cifre relative agli stipendial tempo del lockdown. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Non una cifra qualunque, ma 19.9di euro. Mensilità che CR7, ora impegnato in Arabia Saudita,recuperare. Lain epocafece due manovre stipendi, nel 2020 e nel 2021. E all’epocapercepiva un ingaggio stagionale di 31netti. Discorso diverso per un altro ex: Dybala infatti, come ricorda la Gazzetta, ha trovato un accordo col club bianconero per incassare i suoi circa 3 ...

La Juventus sta trascorrendo un periodo stravolgente per quel che riguarda l'extra campo. Cristiano Ronaldo: ecco la cifra chiesta alla Juventus La questione in causa, stando a quanto riportato dalla ...