Juvecaserta | il presidente Farinaro eletto consigliere di Lega

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn passo importante verso il futuro ma anche e soprattutto un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni. Al termine dell’Assemblea Ordinaria dellaNazionale Pallacanestro svoltasi stamane, 16 settembre, ildella Ble DecòFrancescoè statocomediin seno al Consiglio Direttivo della LNP per ciò che concerne la serie B. “Un ruolo di prestigio che rimette una volta per tutte Caserta sulla mappa del basket che conta”. Queste le parole deldel sodalizio casertano, che non nasconde sul viso la soddisfazione per questo traguardo e che è prontissimo a fare la sua parte. La nomina è avvenuta nel corso dell’Assemblea Ordinaria della LNP che ha ...

11:20:00 CASERTA. Manca oramai pochissimo al debutto ufficiale della2021 ed il lungo viaggio per l'Italia ha inizio. La squadra cara alFrancesco Farinaro , è attesa da un match difficile, un derby sentito in trasferta contro la PSA Sant'Antimo ,...... un allenatore casertano e un, Giovanni Maggiò, bresciano d'origine che trova in questo ... una delle squadre più titolate e blasonate della pallacanestro nostrana, e la, ex ......in agenda i prossimi appuntamenti che vedranno protagonista la squadra bianconera del... la Ble Decò2021 comunica che sosterrà degli scrimmage amichevoli: in data 2 settembre ...Questo campionato tuttavia, rappresenta però anche la nuova via tracciata dalFrancesco ... è nata l'idea dion the road , il nuovo format dell'intervista settimanale che ...

"Alzare l'asticella, confrontarsi con una squadra di maggiore caratura tecnica e avere un test probante per verificare a che punto della preparazione siamo". Così descrive l'amichevole di domani, saba ...