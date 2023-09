Juve | senti Mitrovic | 'Vlahovic è il miglior bomber in Italia | gli consiglierei di venire in Arabia Saudita Milinkovic'

Commenta per primo Intervistato da Radio Bianconera , l'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi ha detto la sua sul caso Pogba, calciatore risultato positivo al testosterone: 'La questione ...Per lui si era parlato dellaPalladino può allenare qualsiasi squadra. Non deve porsi limiti. È pronto per la Juventus come qualunque top club'.In ciascuno dei suoi due debutti (e Italia), subì ben sette reti: il 5 marzo del 1922, in ... Nell'intervallo Allemandi, il nostro capitano, si avvicina e mi fa: ', una cortesia, smettila di ...Commenta per primo Ci pensa Marcello Lippi a riportare in alto le quotazioni dellain ottica scudetto. Lo fa ai microfoni di Calcio Saudita: 'Laha le caratteristiche di sempre: grande voglia di lottare e un mix interessante tra giovani e giocatori già affermati. E poi non ha le coppe, quindi potrebbe essere la terza squadra, dietro Inter ...

Juve, senti Danilo: “Allegri vale Guardiola ma non dimentico Pirlo” Calcio in Pillole

Juve, senti Moggi: 'Pogba Voleva spaccare il mondo ma non è ... Calciomercato.com

Aleksandar Mitrovic difende Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo (passato quest'estate dal Fulham all'Al-Hilal di Koulibaly, Milinkovic-Savic e Neymar) ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello ...Il direttore Paolo De Paola a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è tornato sulla vicenda Bonucci-Juve e su Juve-Lazio ...Leonardo Bonucci si sfoga: quant'amarezza nelle sue parole. Racconta tutta la verità di quanto successo con la Juventus ...