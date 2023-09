Juve | McKennie | «Pogba? Spero la situazione si risolva il prima possibile»

(Di sabato 16 settembre 2023) Weston, centrocampista dellantus, ha parlato a DAZNdell’inizio del match contro la Lazio Weston, centrocampista dellantus, ha parlato a DAZNdell’inizio del match contro la Lazio.– «Mi dispiace ovviamente per Paul, che oltre a essere un compagno di squadra è ovviamente un amico.che questasiil». COME SI SENTE – «Io sono qui, sono abituato ad avere poco tempo al rientro dalle Nazionali per farmi trovare pronto al campionato».

Commenta per primo Weston, centrocampista della Juventus , parla ai microfoni di Dazn prima del match con la Lazio : 'Pogba Mi dispiace ovviamente per Paul, che oltre ad essere un compagno di squadra, è anche un ...Nello scorso campionato , lavinse in casa per 3 - 0, mentre la Lazio si impose all'Olimpico ... Di seguito le formazioni ufficiali: JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo;, ......giornata di campionato Diramate le formazioni ufficiali di- Lazio, match valido per la quarta giornata della Serie A 2023/24. JUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo;, ...Formazioni Ufficiali- LazioJUVENTUS (3 - 5 - 2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo;, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri LAZIO (4 - 3 - 3): Provedel; ...

[themoneytizer id=”99064-6] Oggi alle 15:00 andrà in scena il big match tra Juve e Lazio e, nel pre partita, ha parlato il giocatore bianconero McKennie ai microfoni di DAZN: “Per Paul a me dispiace ...Campionato di Serie A - Quarta giornata Sabaro 16 settembre, ore 15.00 Torino, Allianz Stadium JUVENTUS - LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, ...Il centrocampista della Juventus Weston McKennie si è espresso a ridosso del match contro la Lazio sul caso che ha sconvolto Paul Pogba ...