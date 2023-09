Juve-Lazio | Ziliani attacca Irrati | “Provocò danno da 60 mln al Napoli nel 2018”

(Di sabato 16 settembre 2023)critica duramente la decisione dial VAR in, ricordando l’episodio delcostato la Champions al. Polemiche per la decisione dell’arbitroal VAR durantentus-di ieri. Il gol del vantaggio bianconero di Vlahovic sembrava viziato da un’uscita di palla sulla linea di McKennie non ravvisata. Il giornalista Paoloha duramente criticato su Twitter la scelta di, ricordando un precedente delinntus-Inter, quando il fischietto di Pistoia non intervenne su un fallo di Cuadrado ai danni di Perisic. “In quell’occasioneal VAR solidarizzò con Calvarese, rovinando la regolarità del ...

Il primo gol di Vlahovic ha generato qualche polemica sui social perché, soprattutto da alcune inquadrature, sembra che la palla controllata da McKennie sia completamente uscita oltre la linea del ...Laprende subito il controllo del gioco e dopo dieci minuti trova il vantaggio con una bella azione finalizzata da Vlahovic su assist di Locatelli. Laprotesta perché il pallone giocato da ...Lareagisce e prova ancora con Kamada ma la conclusione è nettamente fuori misura. Nel finale di primo tempo ancorapericolosa con un destro a giro di Miretti dal limite che esce di poco. ...... rea di aver abbassato il ritmo e aver dato maggiore spazio alla, la Juventus ha trovato il ... Sono bastati però tre minuti a riportare lasopra di due reti ed è stato ancora Vlahovic a ...

FINALE Juve-Lazio 3-1: Vlahovic-Chiesa show, tre gol in due e Sarri va al tappeto La Gazzetta dello Sport

TORINO (ITALPRESS) – In attesa di vedere cosa faranno le dirette concorrenti alle zone alte della classifica, la Juventus si è portata in testa al campionato di Serie A. Nel pomeriggio, gli uomini di ...TORINO - Dopo la sosta riparte alla grande la Juventus che allo Stadium stende la lazio con un netto 3-1. Gara vinta e primato in classifica per gli uomini di Massimiliano Allegri capaci di calare il ...Un test importante quello odierno per la Lazio che dopo il successo contro il Napoli vuole fare bene anche contro la Juve. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri prima della gara ai microfoni di.